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11/02/2020
18:59

На территории ОЭЗ "Технополис Москва" будут производить оборудование для канатной дороги

Правительство Москвы и швейцарская компания Bartholet Maschinenbau AG заключили соглашение о реализации на площадке ОЭЗ "Технополис Москва" инвестиционного проекта по производству оборудования для канатной дороги. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, говорится в сообщении ДИПП.

"Проект позволит локализовать в Москве современное предприятие полного производственного цикла, провести трансфер стандартов и инновационных технологий из Швейцарии на территорию Российской Федерации. Начало строительно-монтажных работ запланировано на апрель, запуск производства намечен на сентябрь этого года. Размер вложенных в проект инвестиций за 5 лет составит 1.5 млрд руб.", - заявил вице-мэр.

В ходе реализации проекта производитель запустит производство оборудования для создания канатной дороги между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал". Строительство будет осуществлено консорциумом, ставшим победителем конкурса на право заключения концессионного соглашения. В консорциум входит компания "Московские канатные дороги" и ведущая международная компания в области оборудования систем канатных дорог, парков развлечений, машиностроения и систем освещения, швейцарский производитель канатных дорог Bartholet.

Проект концессионного соглашения был опубликован в марте 2019 года.

В особой экономической зоне в Печатниках новое производство разместится на территории в 4.011 тыс. кв. м. После получения статуса резидента ОЭЗ иностранный инвестор сможет пользоваться пониженными налоговыми ставками, снизив общую налоговую нагрузку до 47%.

Канатная дорога протяжённостью 2.3 км над Химкинским водохранилищем может быть запущена к 2023 году. Новая транспортная артерия свяжет районы - Левобережный, Северное и Южное Тушино, будет интегрирована в городскую транспортную сеть, оплачивать проезд можно будет картой "Тройка". Прогнозируемый пассажиропоток составит до 19 тыс. человек в сутки.

"AK&M" от 11.02.2020
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