Экспорт зерна из Крыма в 2019 году составил более 307 тыс. т. Об этом сообщил Россельхознадзор по итогам контроля подкарантинной продукции, отгружаемой на экспорт через морские пункты пропуска.



Основными видами продукции являлись пшеница (210.019 тыс. т), ячмень (97.073 тыс. т), горчица (127 т).



В январе 2020 года проконтролировано 12.417 тыс. т ячменя, отгружаемого на экспорт.



Наибольший объём зерна был экспортирован в страны Ближнего Востока.



Управлением Россельхознадзора на данный подкарантинный груз оформлены фитосанитарные сертификаты, которые свидетельствуют, что сертифицированная продукция соответствует карантинным фитосанитарным требованиям стран-импортёров.



"AK&M" от 11.02.2020