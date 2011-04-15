Пенсионные средства НПФ за 2019 год достигли 4.27 трлн руб.

Объём пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за IV квартал увеличился на 2.4% и на конец 2019 года достиг 2.86 трлн руб., объём пенсионных резервов - на 3.5% до 1.41 трлн руб. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии "Тенденции рынка НПФ" Банка России.



Таким образом, пенсионные средства НПФ за IV квартал выросли на 2.8% и составили 4.27 трлн руб.



Вложения в реальный сектор экономики остаются преобладающими в портфеле пенсионных накоплений: доля таких инвестиций по итогам 2019 года составила 38% (рост на 0.9 процентного пункта за IV квартал и на 2.7 процентного пункта за год). В портфеле пенсионных резервов вложения перераспределяются в реальный сектор из государственного и финансового секторов: сумма вложений в финансовый сектор сократилась за квартал на 1.7% до 689.33 млрд руб., а стоимость инвестиций в госсектор сократилась на 2.6% до 250.3 млрд руб. Доля реального сектора в портфеле пенсионных резервов составила 33.5% (рост на 3.6 процентного пункта за квартал и на 4.8 процентного пункта за год).



Сумма вложений пенсионных накоплений в реальный сектор за IV квартал выросла на 4.8% до 1.087 трлн руб., пенсионных резервов - на 16.3% до 474.65 млрд руб. Ряд эмитентов реального сектора, обладающих высоким кредитным качеством, предлагают премию к ставкам ОФЗ, чем воспользовались пенсионные фонды в условиях роста цен на долговые инструменты. Фонды продолжают наращивать доли вложений в отрасли металлургии и добывающей промышленности, а также связи, телекоммуникаций и информационных технологий.



В IV квартале 2019 года продолжился рост стоимости в портфелях НПФ долговых инструментов - корпоративных облигаций и государственных ценных бумаг. В корпоративные облигации инвестировано более половины пенсионных накоплений (1.47 трлн руб., рост на 2% за квартал) и более 40% пенсионных резервов (629.69 млрд руб., рост на 7% за квартал). В IV квартале сумма вложений пенсионных накоплений в акции увеличилась почти на 14% до 177.3 млрд руб., в основном за счёт позитивной динамики фондового рынка, а также наращивания инвестиций в долевые инструменты. В акции инвестировано 6.2% пенсионных накоплений и 11.3% пенсионных резервов.



Стоимость вложений пенсионных накоплений в госбумаги увеличилась на 6.8% (до 853.87 млрд руб.) в основном за счёт наращивания инвестиций в этот вид активов. Сумма вложений пенсионных резервов в госбумаги выросла на 3% до 181.85 млрд руб., главным образом из-за положительной переоценки долговых инструментов на фоне снижения ключевой ставки Банка России. Доля госбумаг в портфеле накоплений составила 29.9% (рост на 1.2 процентного пункта за квартал), в портфеле резервов - 12.9% (не изменилась).



В течение IV квартала два НПФ, работающих только по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО), покинули рынок в связи с отказом от лицензии. Таким образом, по итогам года на рынке работают 47 НПФ, из которых 31 совмещает деятельность по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) с деятельностью по НПО, два НПФ осуществляют деятельность только по ОПС, 14 - только по НПО.



"AK&M" от 11.02.2020