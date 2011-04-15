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11/02/2020
17:13

Городские службы переведены на усиленный режим работы

Городские службы переведены на усиленный режим работы, сообщила столичная мэрия.

В уборке улиц столицы задействованы более 8.5 тыс. единиц техники. Работают снегоуборочные машины, погрузчики, тракторы и роторы, а также самосвалы для вывоза снега.

Снегопад в Москве начался в ночь на 11 февраля. По прогнозам синоптиков, снег продолжится, также возможна гололедица. Температура будет колебаться от нуля до плюс двух градусов. Порывы ветра местами могут достигать 12-14 метров в секунду.


"AK&M" от 11.02.2020
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