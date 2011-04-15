Городские службы переведены на усиленный режим работы, сообщила столичная мэрия.



В уборке улиц столицы задействованы более 8.5 тыс. единиц техники. Работают снегоуборочные машины, погрузчики, тракторы и роторы, а также самосвалы для вывоза снега.



Снегопад в Москве начался в ночь на 11 февраля. По прогнозам синоптиков, снег продолжится, также возможна гололедица. Температура будет колебаться от нуля до плюс двух градусов. Порывы ветра местами могут достигать 12-14 метров в секунду.





"AK&M" от 11.02.2020