ФАС признала ряд клиник нарушившими закон при информировании о коронавирусе.



Как говорится в сообщении службы, Московское УФАС России выдало предупреждения о прекращении распространения недостоверной информации о диагностике и лечении коронавируса.



Столичное антимонопольное ведомство выявило ряд медицинских организации, вводящих в заблуждение о проведении ими диагностики коронавируса.



Информация получена Управлением в рамках взаимодействия с Росздравнадзором по Москве и Московской области, согласно официальным данным которого медицинские показания для проведения обследования устанавливаются в строго определенных случаях врачом, а само обследование представляет собой сложный и длительный процесс исследования, никак не связанный с предлагаемыми частными медицинскими организациями услугами.



Однако Сеть медицинских центров "Открытая Клиника", медицинские центры "СМ-клиника", а также НИИ Пульмонологии предлагали в рекламе и на своих сайтах диагностировать коронавирус с помощью рентгена лёгких, МРТ, общеклинических анализов и других базовых медицинских процедур и даже лечить коронавирус с помощью собственных врачей. Данные дорогостоящие "предложения" не соответствуют действительности и являются намеренным введением потенциальных пациентов и потребителей в заблуждение.



"В принципе недопустимо использовать людей и их переживания для личного обогащения. Это аморально и мы будем пресекать такие действия любого рода", - прокомментировал ситуацию руководитель Московского УФАС России Армен Ханян, цитируемый в сообщении.



Ввиду изложенного Московское УФАС России признало действия ООО "Открытая клиника", ООО "ЛДЦ "Проспект Мира", ООО "СМ-клиника", ООО "ДЭРАЙС", ООО "Медицинский Центр" нарушающими статьи 14.2 и 14.8 закона "О защите конкуренции" и выдало предупреждения о необходимости немедленного прекращения распространения недостоверной информации о диагностике и лечении коронавируса любыми способами и в целом недопущения предложения пациентам получать какие-либо медицинские услуги с помощью упоминания коронавируса.



Также обществам предстоит опубликовать информацию о недостоверности распространенной ими недобросовестной информации, теми же способами и в тех же объёмах, в которых она была распространена.



Чтобы избежать административной ответственности обществам предстоит исполнить предупреждения в течение 10 дней.



"AK&M" от 11.02.2020