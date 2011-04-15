В Таджикистане построят новые русскоязычные школы

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании во вторник, 11 февраля, ратифицировали соглашение с правительством Республики Таджикистан о строительстве и материально-техническом оснащении пяти русскоязычных школ. Об этом говорится в сообщении Думы.



Школы, обучение в которых будет проводиться на русском языке, должны будут появиться в городах Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде.



В каждой школе сможет обучаться до 1.2 тыс. учеников. "После ввода школ в эксплуатацию преподавание в них будет осуществляться в соответствии с российскими образовательными стандартами", - сказано в документе.





"AK&M" от 11.02.2020