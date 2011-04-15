Проект "Восток Ойл" приведёт к росту ВВП на 2% ежегодно, И.Сечин

"Восток Ойл" приведёт к росту ВВП на 2% ежегодно. Об этом заявил глава Роснефти Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Стенограмма размещена на сайте Кремля.



"Игорь Иванович, проект очень большой, конечно, перспективный. Это и увеличение ВВП страны в целом, это и увеличение грузопотока по Северному морскому пути, и, конечно, укрепление позиций России в Арктике в целом. Так что желаю Вам успехов. Нужно только всё как следует посчитать", - обратился президент к главе Роснефти.



И.Сечин также отмечал, что "…общий объём инвестиций в этот проект на весь период реализации проекта составит более 10 трлн руб. На первом этапе мы уже планируем около двух триллионов".



"Всего в рамках реализации проекта будет создано 15 промысловых городков, два аэродрома, порт, магистральные трубы - примерно 800 километров, внутрипромысловые - порядка семи тысяч километров, электросетевое хозяйство - 3.5 тыс. км, две тысячи мегаватт электрогенерации, новых рабочих мест - порядка 100 тыс. В целом реализация проекта позволит увеличить годовой ВВП страны на два процента ежегодно", - добавил И.Сечин.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла на 25% до 550 млрд руб. с 440 млрд руб. годом ранее (чистая прибыль за 9 месяцев 2018 года уточнена в связи с пересмотром оценки приобретённых активов в 2018 году). Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий выросла на 6.2% до 6.452 трлн руб. с 6.073 трлн руб., показатель EBITDA - на 1.5% до 1.617 трлн руб. с 1.593 трлн руб.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за III квартал 2019 года выросла на 16% до 225 млрд руб. со 194 млрд руб. годом ранее, выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий - на 4.9% до 2.24 трлн руб. с 2.135 трлн руб., показатель EBITDA - на 7.6% до 554 млрд руб. с 515 млрд руб.



"AK&M" от 11.02.2020