Ингосстрах принимает заявления от родственников погибшего и пассажиров автобусов, пострадавших в ДТП в Кемеровской области

Страховая компания "Ингосстрах" готова принимать заявления от родственников погибшего и пассажиров автобусов, пострадавших в ДТП, произошедшем 9 февраля в Кемеровской области. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Гражданская ответственность компании-перевозчика перед пассажирами застрахована в Ингосстрахе по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров (ОСГОП).



По сообщениям СМИ, ДТП произошло в Яшкинском районе области, на автодороге "Кемерово – Анджеро – Судженск". Междугородний пассажирский автобус, следовавший в Кемерово, столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП один пассажир погиб, 39 человек получили повреждения различной степени тяжести.



Согласно действующему законодательству, выплаты по ОСГОП составляют 2.025 млн руб. на случай гибели пассажира, до 2 млн руб. – на случай причинения вреда здоровью (размер страховой выплаты будет определён исходя из тяжести полученных повреждений на основании таблицы выплат, утверждённой Постановлением Правительства РФ в рамках Федерального закона N 67-ФЗ) и до 23 тыс. руб. – на случай причинения вреда имуществу. Федеральный закон N 67-ФЗ об ОСГОП действует с 2013 года и распространяется на всех перевозчиков пассажиров, кроме легкового такси.



Ингосстрах приносит глубокие соболезнования семье, родным и близким погибшего пассажира. Компания готова в полном объёме исполнить свои обязательства в соответствии с российским законодательством.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 11.02.2020