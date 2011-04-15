Повтор! Минфин и ЦБ разработали законопроект о выкупе акций Сбербанка

Минфин России и Банк России разработали законопроект, который предусматривает выход Банка России из капитала ПАО "Сбербанк России". Об этом говорится в сообщении министерства.



Документ, определяющий порядок и условия продажи акций, направлен в Правительство РФ.



Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости. Инвестиции ФНБ в акции Сбербанка соответствуют целям управления ФНБ - обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного дохода от их размещения. Ожидаемая дивидендная доходность акций Сбербанка по итогам 2019 года значительно превысит стоимость заимствований на рынке облигаций федерального займа.



При совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа существует определенный конфликт интересов, которым тем сложнее управлять, чем более комплексным и обширным становится регулирование и экономические отношения в финансовой среде. Продажа Банком России акций Сбербанка позволит снять вопросы в отношении такого конфликта интересов и равноудаленности регулятора от участников финансового рынка.



Банк России и Минфин России поддерживают приоритеты развития Сбербанка как высокотехнологичного и клиентоориентированного финансового института, нацеленного на постоянное повышение эффективности и приверженного высочайшим стандартам корпоративного управления.



В связи с уникальными условиями предстоящей сделки в законопроекте предусмотрены особенности применения федерального закона "Об акционерных обществах", касающиеся направления обязательного предложения миноритарным акционерам о выкупе акций. Законопроектом предполагается, что такое предложение будет сделано Банком России миноритарным акционерам ПАО "Сбербанк России" единовременно при продаже первой части пакета акций по цене аналогичной цене продажи.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 12.02.2020