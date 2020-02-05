ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 12 февраля, в размере 69.7684 руб. против 69.8226 руб. на 11 февраля.





Курс евро за последние 5 дней:



11.02.20 - 69.8226 руб.

08.02.20 - 69.6288 руб.

07.02.20 - 69.0837 руб.

06.02.20 - 69.7443 руб.

05.02.20 - 70.1265 руб.



























































































































































































































































































































"AK&M" от 12.02.2020