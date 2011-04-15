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12/02/2020
10:06

Повтор! Heineken и AB InBev Efes вышли из Союза российских пивоваров

Пивоваренные компании "Балтика", Heineken и AB InBev Efes приняли решение о выходе из Союза российских пивоваров (СРП) ввиду принципиальных разногласий с другими членами Союза относительно стратегии по борьбе с нелегальным рынком, включая вопросы государственного регулирования цен, рецептурных ограничений и дифференцированного подхода в акцизной политике. Об этом сообщила пресс-служба "Балтики".

Данное решение основано на понимании того, что одним из важнейших направлений деятельности СРП должен быть поиск и продвижение в государственных органах мер профилактики нелегального рынка пива. Однако такая деятельность не должна подменяться мерами, направленными на ограничение конкуренции между законопослушными участниками рынка пива, отмечается в сообщении.

Принятие решений, направленных на создание конкурентных преимуществ одних членов СРП перед другими, в том числе путем ограничения ценовой политики, производственных процессов и создания преференций в области акцизной политики, прямо противоречит пониманию нашими компаниями целей и задач Союза, в связи с чем компании "Балтика", Heineken, AB InBev Efes приняли решение о выходе из него.

Компании продолжат работу по ключевым направлениям развития отрасли в другом формате.

"AK&M" от 12.02.2020
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