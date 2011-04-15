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12/02/2020
11:29

Сбербанк в декабре выдал 65% кредитов по программе ипотеки с господдержкой для семей с детьми под 5% годовых

Доля выдач Сбербанка по программе "Ипотека с господдержкой для семей с детьми" в декабре 2019 года увеличилась до 65% от общего объёма сделок в России. Об этом говорится в сообщении банка.

Более 30 тыс. семей с детьми уже воспользовались специальными условиями ипотеки Сбербанка в рамках программы.

Программа "Ипотека с господдержкой для семей с детьми" позволяет приобрести жилую недвижимость на первичном рынке у юридического лица как на стадии строительства, так и на готовое жильё от застройщика в ипотеку по льготной ставке 5% годовых.

Предложение действует для семей, у которых в период с 1 января 2018 года до 1 марта 2023 года родился второй или последующий ребенок.

Специальная ставка 5% действует весь срок кредита при условии страхования жизни и здоровья заемщика. При отказе от страхования жизни и здоровья в дальнейшем процентная ставка увеличивается до 6% годовых.

Сумма кредита - до 12 млн руб. при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн руб. при покупке жилья в других регионах.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.

"AK&M" от 12.02.2020
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