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12/02/2020
11:07

Рубль может получить умеренную поддержку от сегодняшнего размещения ОФЗ

Рубль с начала недели укрепился на 1.7% в паре с долларом и на 2.1% в паре евро, демонстрируя существенно более сильную динамику, чем большинство валют развивающихся стран, индекс которых укрепился на 0.4% за аналогичный период. В моменте российская валюта тестирует отметку 63 в паре с долларом и находится ниже отметки 69 в паре с евро. Об этом говорится в обзоре Nordea.

Внешний фон преимущественно благоприятный, аппетит к риску на глобальных площадках восстанавливается в свете снижения темпов распространения коронавируса. Рубль получает поддержку от улучшения настроений, а также от восстановления цен на нефть, которые накануне прибавили 2%. Дополнительную заметную поддержку рублю оказали внутренние факторы, в частности, сообщение о выходе ЦБ из капитала Сбербанка и предстоящая в этой связи продажа иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

В соответствии с условиями сделки продажи валюты могут составить около 45 млрд. долл. на горизонте 3-7 лет. Это значительная величина, с учетом того, что с момента вступления в силу бюджетного правила в 2017 году покупки валюты составляли $14.3 млрд в 2017 году, $34 млрд в 2018 году и $56 млрд в 2019 году.

Сокращение нетто-покупок фундаментально позитивно для рубля, в связи с чем с момента появления новости рубль укрепился примерно на 70 коп. в паре с долларом. Тем не менее, настроения на глобальных площадках, аппетит инвесторов к риску и их влияние на глобальные потоки капитала продолжат играть определяющую роль для курса рубля. Дополнительным фактором поддержки для рубля сегодня могут оказаться еженедельные аукционы по размещению ОФЗ, где будут предложены бумаги с погашением в 2039 и в 2027 годах.

"AK&M" от 12.02.2020
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