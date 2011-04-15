Счётная палата предлагает сделать прозрачными для ФНС данные о размерах маткапитала и субсидий на покупку жилья, говорится в сообщении контрольного ведомства.



Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – один из ключевых источников пополнения казны регионов. На него приходится в среднем 39%, а порой больше 50% доходов консолидированных бюджетов субъектов России. В последние годы эти поступления непрерывно росли: в 2016 году они составили 3.02 трлн руб., в 2017 году – 3.25 трлн руб., в 2018 году сумма превысила 3.65 трлн руб. и за первое полугодие 2019 года составила 1.78 трлн руб., подчёркивает СП.



"Мы видим, что в последнее время темп роста достаточно высокий. Причём в последние два года он выше темпа роста среднемесячной заработной платы, что говорит о достаточно высоком уровне администрирования", – отметил аудитор Андрей Батуркин, представляя на коллегии итоги анализа администрирования НДФЛ.



"Сегодня ФНС показывает высокую эффективность по собираемости налогов и, пожалуй, является передовым ведомством по цифровизации и применению новых сервисов для граждан и бизнеса. Уверен, что наши рекомендации помогут коллегам в дальнейшем совершенствовании их работы. Мы со своей стороны, всегда готовы оказать поддержку в проведении анализа деятельности и выработке предложений по улучшению", – подчеркнул аудитор.



По итогам проверки контрольное ведомство подготовило свои рекомендации по расширению перечня обязательных для предоставления ФНС данных.



В частности, СП предлагает включить в него сведения о физических лицах, получивших средства материнского капитала, а также денежные субсидии на приобретение жилья за счёт средств бюджетов различного уровня и размере этих выплат. В соответствии с законодательством эти средства нельзя включать в размер имущественного налогового вычета. Тем не менее, в ряде случаев налогоплательщики пренебрегают запретом. Предложение СП поможет избежать подобных ситуаций.



Кроме того, необходимо улучшить информационное взаимодействие между МВД России и налоговой службой. Данные по трудовым договорам с иностранными гражданами ФНС получает на разнообразных носителях: на бумаге, USB флеш-накопителях и CD-дисках. Счётная палата предлагает закрепить предоставление сведений о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами в электронном виде.



"AK&M" от 12.02.2020