Нефть осторожно отходит от минимумов

После трех дней просадки, нефть смогла продемонстрировать рост и частично отойти от годовых минимумов на торгах во вторник. Brent закрылась над уровнем $54 за баррель, а сегодня развивает восходящий импульс, тестируя отметку $55 и сохраняя бычий уклон. Об этом говорится в комметнарии руководителя отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаила Когана.



Рынок практически не отреагировал на медвежий отчет API, согласно которому на прошлой неделе запасы сырой нефти в США подскочили на 6 млн баррелей, вдвое превысив прогнозы. Негатив частично компенсировало сокращение запасов дистиллятов на 2.3 млн баррелей против ожиданий снижения на 557 тыс., тогда как импорт за неделю вырос на 111 тыс. баррелей в сутки. Судя по апатичной реакции, участники рынка решили дождаться официальной оценки Минэнерго, которая у них вызывает больше доверия.



Вчера Управление энергетической информации США понизило прогноз по росту спроса на текущий год на 310 тыс. баррелей в сутки, сославшись на последствия коронавируса и нетрадиционно теплые январские температуры на большей части Северного полушария.



Основная причина, по которой фьючерсы перешли к восстановлению и удерживают позиции, кроется в замедлении темпов распространения китайского вируса и снижения смертности. Инвесторы ожидают, что эпидемия уже в скором времени достигнет пика и пойдет на спад. Также игроки с надеждой ждут решения России по рекомендации технического комитета ОПЕК+. Хорошие новости с этого фронта в ближайшие дни способны удержать цены на плаву и подтолкнуть к дальнейшему восстановлению.









"AK&M" от 12.02.2020