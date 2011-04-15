Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

12/02/2020
12:43

Объём выдачи ипотечных кредитов в РФ в январе вырос на 8-13%

Объём выдачи ипотечных кредитов в РФ в январе 2020 года вырос на 8-13% до 180-190 млрд руб. в годовом исчислении. Об этом свидетельствует предварительная оценка ДОМ.РФ и агентства Frank RG.

В количественном выражении выдано 75-80 тыс. кредитов, что примерно равняется уровню января 2019 года.

ДОМ.РФ напоминает, что в течение 2019 года объём выдачи в количественном выражении снижался.

"В настоящий момент рынок переходит к росту в условиях рекордно низких ставок по ипотеке, которые по итогам декабря опустились до исторического минимума в 9%. Этому способствовало последовательное смягчение денежно-кредитной политики Банком России, начиная с лета 2019 года", - подчёркивает ДОМ.РФ.

ДОМ.РФ прогнозирует, что после очередного снижения ключевой ставки Банка России до уровня в 6% в феврале 2020 года уменьшение ставок по ипотеке продолжится.


"AK&M" от 12.02.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100