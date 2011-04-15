Объём выдачи ипотечных кредитов в РФ в январе вырос на 8-13%

Объём выдачи ипотечных кредитов в РФ в январе 2020 года вырос на 8-13% до 180-190 млрд руб. в годовом исчислении. Об этом свидетельствует предварительная оценка ДОМ.РФ и агентства Frank RG.



В количественном выражении выдано 75-80 тыс. кредитов, что примерно равняется уровню января 2019 года.



ДОМ.РФ напоминает, что в течение 2019 года объём выдачи в количественном выражении снижался.



"В настоящий момент рынок переходит к росту в условиях рекордно низких ставок по ипотеке, которые по итогам декабря опустились до исторического минимума в 9%. Этому способствовало последовательное смягчение денежно-кредитной политики Банком России, начиная с лета 2019 года", - подчёркивает ДОМ.РФ.



ДОМ.РФ прогнозирует, что после очередного снижения ключевой ставки Банка России до уровня в 6% в феврале 2020 года уменьшение ставок по ипотеке продолжится.





"AK&M" от 12.02.2020