Ингосстрах расширяет сеть операционных офисов в Костромской области

Ингосстрах в Костромской области расширяет сеть операционных офисов, которые предлагают местным жителям полный ассортимент страховых продуктов и услуг. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Новый офис компании открылся в Костроме.

Операционные офисы Ингосстраха предоставляет широкий спектр страховых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Клиенты компании могут приобрести здесь по доступным ценам самые актуальные страховые продукты, такие как полисы моторного страхования (ОСАГО и КАСКО), полисы страхования выезжающих за рубеж и путешествующих по России, а также оформить договоры страхования имущества (квартиры, дома). Кроме того, в новых операционных офисах можно оплатить взносы по действующим договорам страхования, подать заявление и пакет документов для получения выплаты при наступлении страхового случая.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 12.02.2020