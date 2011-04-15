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12/02/2020
13:05

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 13 февраля

Банк России установил на 13 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 42.5189
1 Азербайджанский манат 37.1630
100 Армянских драмов 13.1760
1 Белорусский рубль 28.7952
1 Болгарский лев 35.2041
1 Бразильский реал 14.5541
100 Венгерских форинтов 20.3397
1000 Вон Республики Корея 53.4410
10 Гонконгских долларов 81.1583
10 Датских крон 92.1524
1 Доллар США 63.0470
1 Евро 68.7843
100 Индийских рупий 88.4157
100 Казахстанских тенге 16.7549
1 Канадский доллар 47.5253
100 Киргизских сомов 90.2254
10 Китайских юаней 90.4185
10 Молдавских леев 35.6702
1 Новый туркменский манат 18.0392
10 Норвежских крон 68.4378
1 Польский злотый 16.1671
1 Румынский лей 14.4477
1 СДР (специальные
права заимствования) 86.3605
1 Сингапурский доллар 45.4950
10 Таджикских сомони 65.0338
1 Турецкая лира 10.4504
10000 Узбекских сумов 66.2955
10 Украинских гривен 25.7547
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 81.7657
10 Чешских крон 27.6274
10 Шведских крон 65.4741
1 Швейцарский франк 64.6172
10 Южноафриканских рэндов 42.6957
100 Японских иен 57.3493

"AK&M" от 12.02.2020
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