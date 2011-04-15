Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 13 февраля

Банк России установил на 13 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 42.5189

1 Азербайджанский манат 37.1630

100 Армянских драмов 13.1760

1 Белорусский рубль 28.7952

1 Болгарский лев 35.2041

1 Бразильский реал 14.5541

100 Венгерских форинтов 20.3397

1000 Вон Республики Корея 53.4410

10 Гонконгских долларов 81.1583

10 Датских крон 92.1524

1 Доллар США 63.0470

1 Евро 68.7843

100 Индийских рупий 88.4157

100 Казахстанских тенге 16.7549

1 Канадский доллар 47.5253

100 Киргизских сомов 90.2254

10 Китайских юаней 90.4185

10 Молдавских леев 35.6702

1 Новый туркменский манат 18.0392

10 Норвежских крон 68.4378

1 Польский злотый 16.1671

1 Румынский лей 14.4477

1 СДР (специальные

права заимствования) 86.3605

1 Сингапурский доллар 45.4950

10 Таджикских сомони 65.0338

1 Турецкая лира 10.4504

10000 Узбекских сумов 66.2955

10 Украинских гривен 25.7547

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 81.7657

10 Чешских крон 27.6274

10 Шведских крон 65.4741

1 Швейцарский франк 64.6172

10 Южноафриканских рэндов 42.6957

100 Японских иен 57.3493

"AK&M" от 12.02.2020