Ростелеком подписал соглашения по консолидации 100% Tele2 Россия

ПАО "Ростелеком" заключило с ПАО "Банк ВТБ" и консорциумом инвесторов юридически обязывающие соглашения по приобретению 55% долей ООО "Т2 РТК Холдинг" (Tele2 Россия). Об этом говорится в сообщении сторон.



В соответствии с ранее утверждённой советом директоров Ростелекома структурой сделки подписаны: договор мены 10% в Tele2 Россия на 10% обыкновенных акций Ростелекома, которые находятся на балансе ООО "МОБИТЕЛ" - дочерней компании Ростелекома (сумма договора составляет 24 млрд руб.); договор купли-продажи 45% в уставном капитале Tele2 Россия; другие необходимые соглашения.



Финансирование покупки долей в уставном капитале Tele2 Россия осуществляется следующим образом: 17.5% долей приобретается за денежные средства в размере 42 млрд руб.; 27.5% долей приобретается за денежные средства в размере 66 млрд руб., получаемые в результате дополнительной эмиссии обыкновенных акций Ростелекома, которые будут размещены по закрытой подписке в пользу ВТБ по цене 93.21 руб. за обыкновенную акцию.



По итогам дополнительной эмиссии количество обыкновенных акций в уставном капитале ПАО "Ростелеком" увеличивается на 708082975 ценных бумаг до 3282997929 ценных бумаг (с учётом реализации акционерами преимущественного права выкупа).



Расчёты и переход права собственности в рамках сделки по консолидации 100% долей Tele2 Россия предполагается завершить в течение одного месяца.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.



Чистая прибыль Ростелекома по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 43% до 9.95 млрд руб. с 6.958 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 3% до 158.927 млрд руб. со 153.568 млрд руб., показатель OIBDA - на 13% до 53.543 млрд руб. с 47.534 млрд руб.



Tele2 - оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. С 1996 года акции Tele2 котируются на Стокгольмской бирже - OMX Nordic Exchange Stockholm.



Чистая прибыль Tele2 за III квартал 2019 года выросла в 2 раза до 3.4 млрд руб. с 1.6 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 15.5% до 43.1 млрд руб. с 37.3 млрд руб., показатель EBITDA - на 47.1% до 18 млрд руб. с 12.3 млрд руб.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



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