Ситуация с ценами на продукты питания в ДФО стабилизируется, ФАС

Ситуация с ценами на продукты питания в ДФО стабилизируется, говорится в сообщении ФАС. В настоящее время "горячие линии" для получения оперативной информации о фактах повышения цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости уже открыты на сайтах Амурского, Бурятского, Еврейского, Забайкальского, Магаданского, Приморского, Сахалинского, Хабаровского и Якутского УФАС России.



По оперативной информации, полученной от территориальных органов, по состоянию на 6 февраля 2020 года стабильная ситуация с ценами на продукты питания наблюдалась в Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе.



Небольшое повышение цен на томаты и огурцы наблюдалось в Магаданской, Сахалинской областях, Республике Бурятия, Забайкальском крае.



Наибольшее повышение цен на овощи было зафиксировано в Еврейской автономной области, Хабаровском крае и Амурской области. Причины повышения цен выясняются.



По остальным продуктам питания ценовая ситуация во всех регионах ДФО в целом остаётся стабильной.



"AK&M" от 12.02.2020