Профильный комитет Госдумы поддержал законопроект о восстановлении индексации пенсий пенсионерам-опекунам
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал в первом чтении законопроект, восстанавливающий индексацию страховых пенсий для пенсионеров-опекунов. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.
Законопроект восстанавливает с 1 июля 2020 года индексацию пенсий для пенсионеров, являющихся опекунами детей и получающих за это выплаты из региональных бюджетов.
В случае принятия законопроекта будет повышен уровень пенсионного обеспечения 29.6 тыс. опекунов, следует из сопроводительных материалов к законопроекту.