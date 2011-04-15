Профильный комитет Госдумы поддержал законопроект о восстановлении индексации пенсий пенсионерам-опекунам

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал в первом чтении законопроект, восстанавливающий индексацию страховых пенсий для пенсионеров-опекунов. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Законопроект восстанавливает с 1 июля 2020 года индексацию пенсий для пенсионеров, являющихся опекунами детей и получающих за это выплаты из региональных бюджетов.



В случае принятия законопроекта будет повышен уровень пенсионного обеспечения 29.6 тыс. опекунов, следует из сопроводительных материалов к законопроекту.





"AK&M" от 12.02.2020