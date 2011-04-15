В Госдуму внесён законопроект о молодых учёных. Авторами выступили депутаты фракции "Единая Россия" Вячеслав Фетисов, Марат Бариев и Наталья Кувшинова. Документ закрепляет в законодательстве понятие "молодой учёный" и меры государственной поддержки для этой категории граждан, говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Изменения вносятся в закон "О науке и государственной научно-технической политике".



Молодой учёный, указывается в законопроекте, это "работник образовательной или научной организации, имеющий учёную степень кандидата наук в возрасте до 35 лет или учёную степень доктора наук в возрасте до 40 лет либо являющийся аспирантом, исследователем или преподавателем образовательной организации высшего образования без учёной степени в возрасте до 30 лет".



На законодательном уровне устанавливается система мер поддержки молодых учёных, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики, а также государственная поддержка научных исследований молодых учёных, — говорится в пояснительной записке.



"AK&M" от 12.02.2020