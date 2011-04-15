Прибыль НЛМК за 2019 год по МСФО снизилась на 40% до $1.339 млрд с $2.238 млрд годом ранее. Об этом говорится в материалах компании.



Выручка сократилась на 12% до $10.554 млрд с $12.046 млрд, показатель EBITDA - на 29% до $2.564 млрд с $3.589 млрд.



Группа НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции.



Металлопродукция Группы НЛМК используется в различных отраслях, от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и оффшорных ветровых установок.



Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн т в год.



Обыкновенные акции ПАО "НЛМК", free-float которых составляет 16%, торгуются на Московской Фондовой Бирже (тикер NLMK), глобальные депозитарные акции - на Лондонской фондовой бирже (тикер NLMK:LI).



Прибыль НЛМК по МСФО за 9 месяцев 2019 года упала на 34% до $1.139 млрд с $1.729 млрд годом ранее. Выручка сократилась на 9% до $8.242 млрд руб. с $9.033 млрд руб., показатель EBITDA - на 24% до $2.084 млрд с $2.472 млрд.



Прибыль НЛМК по МСФО за III квартал 2019 года упала на 17% до $343 млн с $414 млн, выручка - на 8% до $2.576 млрд с $2.797 млрд, показатель EBITDA - на 11% до $654 млн с $735 млн.







"AK&M" от 12.02.2020