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12/02/2020
14:23

Прибыль НЛМК за 2019 год по МСФО снизилась на 40% до $1.339 млрд

Прибыль НЛМК за 2019 год по МСФО снизилась на 40% до $1.339 млрд с $2.238 млрд годом ранее. Об этом говорится в материалах компании.

Выручка сократилась на 12% до $10.554 млрд с $12.046 млрд, показатель EBITDA - на 29% до $2.564 млрд с $3.589 млрд.

Группа НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции.

Металлопродукция Группы НЛМК используется в различных отраслях, от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и оффшорных ветровых установок.

Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн т в год.

Обыкновенные акции ПАО "НЛМК", free-float которых составляет 16%, торгуются на Московской Фондовой Бирже (тикер NLMK), глобальные депозитарные акции - на Лондонской фондовой бирже (тикер NLMK:LI).

Прибыль НЛМК по МСФО за 9 месяцев 2019 года упала на 34% до $1.139 млрд с $1.729 млрд годом ранее. Выручка сократилась на 9% до $8.242 млрд руб. с $9.033 млрд руб., показатель EBITDA - на 24% до $2.084 млрд с $2.472 млрд.

Прибыль НЛМК по МСФО за III квартал 2019 года упала на 17% до $343 млн с $414 млн, выручка - на 8% до $2.576 млрд с $2.797 млрд, показатель EBITDA - на 11% до $654 млн с $735 млн.



"AK&M" от 12.02.2020
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