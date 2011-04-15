"Газпром нефть" и Mubadala Petroleum заключили меморандум о взаимопонимании в области технологического сотрудничества. Об этом говорится в сообщении сторон.



Партнёры договорились о совместной работе в области создания новых технологий. Ключевыми направлениями сотрудничества станут разработка инновационных решений в сфере нефтедобычи и цифровизация производственных процессов. Кроме того, стороны изучат возможности технологического взаимодействия в других направлениях.



"Газпром нефть" и Mubadala Petroleum являются партнёрами по совместному предприятию "Газпромнефть-Восток", ведущему разработку 12 месторождений в Томской и Омской областях. СП участвует в реализации технологического проекта "Палеозой", нацеленного на создание технологии поиска трудноизвлекаемых запасов нефти в отложениях доюрского комплекса Томской области.



Проект "Палеозой" нацелен на создание технологии поиска углеводородов в доюрском комплексе с доказанной эффективностью. Проект состоит из двух основных блоков: научно-исследовательские работы и геологоразведочное бурение. Работы по проекту производится при тесном сотрудничестве геологических служб "Газпромнефть-Востока" и Технологического центра "Бажен", а также при участии Томского политехнического университета и других вузов, организаций Томской области.



Соглашение о сотрудничестве в сфере освоения трудноизвлекаемых углеводородов между "Газпром нефтью" и Томской областью было заключено в 2016 году. Технологический проект "Палеозой" был инициирован в 2017 году.



Разработка и тиражирование эффективных инструментов обнаружения палеозойских залежей в перспективе позволит нарастить объём ежегодной добычи палеозойской нефти с 3.3 до 28 млн т палеозойской нефти по Западной Сибири. В целом запасы палеозойской нефти на территории этой части России эксперты оценивают более чем в 25 млрд т.



Mubadala Petroleum - это международная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Абу-Даби, находящаяся в полной собственности инвестиционной компании Mubadala Investment Company (Mubadala). Mubadala Petroleum управляет активами и ведет деятельность в десяти странах, при этом основными регионами для компании являются Ближний Восток, Северная Африка, Юго-Восточная Азия и Россия. Доля Mubadala Petroleum в добыче компаний с её участием составляет около 360 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.



Mubadala Petroleum владеет долей в размере 44% в "Газпромнефть-Восток", совместном предприятии с "Газпром нефтью" и Российским фондом прямых инвестиций. СП осуществляет разработку нефтяных месторождений в Западной Сибири.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 7.1% до 320 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка выросла на 2.4%, составив 1.871 трлн руб. Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) увеличился на 0.2% до 615.5 млрд руб.



"AK&M" от 12.02.2020