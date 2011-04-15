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12/02/2020
16:10

Банк непрофильных активов "Траст" в 2019 году вернул ЦБ 117.4 млрд руб.

Банк непрофильных активов "Траст" в 2019 году направил на погашение депозита Банка России 107.2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.

Также банком были исполнены процентные обязательства перед Центральным банком в размере 10.2 млрд руб. Общая сумма возврата составила более 117 млрд руб. Погашение ведётся с опережением графика.

Объём сборов (recovery) банка непрофильных активов в 2019 году составил 108.4 млрд руб. В 2019 году поступления от проектов реструктуризации составили 44 млрд руб. Специальные проекты (включая урегулирования) принесли 38 млрд руб., недвижимость - 11 млрд руб., взыскание - 9 млрд руб., прочие проекты - 5 млрд руб. Сборы от управления активами в контуре БНА составили 1 млрд руб.

Банк непрофильных активов (ПАО "Банк "Траст") - российский финансовый институт с мажоритарным государственным участием, созданный в рамках деятельности Центрального банка Российской Федерации по оздоровлению банковской системы.

Основан в июле 2018 года на базе банка "Траст" путём консолидации непрофильных активов санируемых финансовых организаций.


"AK&M" от 12.02.2020
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