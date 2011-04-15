ЦБ установил учётную цену золота на 13 февраля - 3175.81 руб./г против 3223.20 руб./г на 12 февраля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 13 февраля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3175.81 руб./грамм
Серебро: - 35.89 руб./грамм
Платина: - 1958.09 руб./грамм
Палладий: - 4745.22 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
06.02 07.02 08.02 11.02 12.02
Золото 3152.67 3159.22 3200.38 3227.24 3223.20
Серебро 36.01 35.57 36.25 36.43 36.57
Платина 1972.19 1970.54 1977.41 1988.77 1984.05
Палладий 5043.21 4873.85 4771.09 4853.01 4788.44