Инфляция будет постепенно возвращаться к целевому уровню в 4%, полагает ЦБ

В январе 2020 года инфляция существенно замедлилась — до 2.4%. Однако такая динамика в начале года соответствовала ожиданиям с учётом сохранения влияния сдерживающих рост цен временных факторов, а также выхода из расчёта инфляции эффекта от повышения НДС и индексации тарифов на коммунальные услуги в январе 2019 года. Вместе с тем формируются предпосылки для постепенного возврата инфляции к целевому уровню в 4%. Об этом говорится в материалах Банка России.



В декабре—январе годовая инфляция оставалась на нисходящем тренде, приближаясь к точке разворота. Несмотря на то что краткосрочные дезинфляционные риски пока по-прежнему превалируют над проинфляционными, а рост цен среди составляющих потребительскую корзину товаров, которые наиболее устойчивы к влиянию временных факторов, остаётся ниже траектории, обеспечивающей выход инфляции на 4% по итогам года, формируются предпосылки для постепенного возвращения инфляции к цели, подчёркивает ЦБ.



На фоне прекращения действия сдерживающих рост цен временных факторов и уже наблюдающихся признаков оживления экономической активности этому будет в дальнейшем способствовать и отложенное влияние принятых Банком России решений по денежно-кредитной политике.



Рост российской экономики ускорился во второй половине 2019 года до уровней, близких к потенциальным. Опережающие индикаторы также говорят о сохранении указанных темпов роста российской экономики в ближайшие кварталы при отсутствии новых значимых внешних шоков. В прошедшем году внутренний спрос стал драйвером роста экономики, позволив компенсировать значимое негативное влияние на российский ВВП пониженных темпов роста мировой экономики. Стимулирующая бюджетная политика и произошедшее смягчение денежно-кредитных условий поддержат внутренний спрос в 2020 году, говорится в материалах ЦБ.





AK&M Антикризис