Минэкономразвития предложило собирать биометрию через МФЦ, свидетельствует сообщение министерства.



Предполагается, что МФЦ будут собирать данные для единой биометрической системы и проводить с её помощью идентификацию граждан, если такое решение примет руководство региона, где работает данный конкретный центр.



Принятие данной нормы будет способствовать расширению перечня государственных и муниципальных услуг, которые могут быть предоставлены заявителям в электронной форме без их непосредственного присутствия. Кроме того, поправки позволят сократить время на идентификацию граждан при предоставлении услуг в МФЦ, полагает Минэкономразвития.



В случае принятия соответствующего закона новые нормы могут вступить в силу в апреле 2021 года.





"AK&M" от 12.02.2020