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12/02/2020
16:16

М.Мишустин поручил ФНС создать "налоговый калькулятор" для бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Федеральной налоговой службе провести разъяснительную кампанию о преимуществах различных налоговых режимов для бизнеса в связи с предстоящим переходом с единого налога на вмененный доход. Об этом было заявлено на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Новгородской области.

Председатель Правительства также поручил создать на сайте ФНС России "налоговый калькулятор", "чтобы предприниматель смотрел, что выгоднее". По словам премьер-министра, эта задача должна быть реализована в I квартале текущего года. Глава ФНС России Даниил Егоров доложил, что соответствующий информационный ресурс планируется разместить на сайте Службы, говорится в сообщении ФНС.

"Отдельно предложим модель "бесшовного" перехода, потому что все режимы специальные, соответственно, требуют заявления. Чтобы в этот промежуток времени человек или компания не оказались в общем режиме, мы тоже предложим какое-то мягкое решение, чтобы людям было комфортно", - отметил Д.Егоров.

Представители бизнеса, в свою очередь, попросили активнее информировать их о рисках приостановки счетов. Предприниматели отметили, что часто не успевают отследить задолженность на одном из многих счетов. Д.Егоров рассказал, что ФНС России внедрила технологию анализа невыясненных платежей. За 2019 год 1 трлн руб. налоговики уточнили сами, не дожидаясь заявлений налогоплательщиков. Кроме того, с 1 апреля по небольшим долгам до 3 тыс. руб. ФНС России будет только уведомлять, а не блокировать счёт.

Снизить риски технических долгов можно и за счёт распространения механизма единого налогового платежа на юридических лиц и предпринимателей, добавил Д.Егоров: "Достаточно хорошо зарекомендовавший себя институт единого платежа, который есть у физических лиц, когда на счёте висят деньги, и если где-то есть недоимка, из этого счёта сразу идёт погашение. Без долгих процедур и заявлений. Как электронный кошелёк".



"AK&M" от 12.02.2020
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