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12/02/2020
16:53

Количество индивидуальных инвестиционных счетов в РФ за IV квартал увеличилось на 39.8%

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) за IV квартал 2019 года увеличилось на 39.8%, превысив по итогам года 1.6 млн. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Основным фактором привлекательности ИИС для инвесторов являются налоговые льготы.

Наибольшее количество ИИС приходится на брокерские счета - более 1.4 млн. Банк

России отмечает, что в последнее время порог входа в отрасль резко снизился, клиенты открывают счета с небольшими вложениями, как правило, для пробных инвестиций на фондовом рынке.

Так, по данным Банка России, в IV квартале 2019 года среднее значение брокерского счета ИИС снизилось до 92 тыс. руб., ИИС в доверительном управлении - до 301 тыс. руб.

Совокупная рыночная стоимость ценных бумаг на счетах депо в депозитариях в IV квартале увеличилась на 4.3 трлн руб., составив 67.7 трлн руб.

Несмотря на то, что основной объём учитываемых депозитариями ценных бумаг - долговые инструменты, на долю которых приходится 54% общей стоимости учитываемых ценных бумаг, наибольший абсолютный стоимостный прирост наблюдался по акциям вследствие роста котировок российского фондового рынка (+2.3 трлн руб., или 8.6%).

При этом в связи с укреплением рубля стоимость иностранных ценных бумаг в рублевом эквиваленте уменьшилась на 0.5 трлн руб. (-5.3%), составив 8.1 трлн руб.

В IV квартале продолжилось сокращение количества профучастников - на 2.8% до 484. Основными причинами ухода с рынка являются как применение Банком России надзорных мер за неоднократные нарушения законодательства в сфере рынка ценных бумаг (56% в IV квартале 2019 года), так и добровольные заявления на аннулирование лицензий (44%) вследствие повышения конкуренции со стороны крупных профучастников.


"AK&M" от 12.02.2020
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