Air Italy будет ликвидирована. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.



"После собрания акционеров Air Italy (Alisarda и Qatar Airways через AQA Holding SpA), на котором было принято решение о ликвидации компании с целью минимизации неудобств для пассажиров, имеющих билеты Air Italy. Пассажиры проинформированы о том, что с 11 по 25 февраля 2020 года, включая все рейсы Air Italy, будут выполняться другими перевозчиками в назначенное время и в запланированные дни; все пассажиры, которые забронировали рейсы, вылетающие или прибывающие в даты после 25 февраля, будут повторно защищены или полностью возмещены", - говорится на сайте компании.



Также отмечается, что все регулярные рейсы (туда или обратно) до 25 февраля 2020 года включительно (включая первые вылеты утром 26 февраля 2020 года для внутренних рейсов в Мальпенса и из аэропортов Мале и Дакара) будут выполняться регулярно без каких-либо изменений. относительно запланированных дат и времени и тех же условий полёта. Пассажиры смогут летать, используя свой билет.



Air Italy - итальянская авиакомпания с частным капиталом, расположенная в Ольбии, аэропортом базирования которой является Милан-Мальпенса.





"AK&M" от 12.02.2020