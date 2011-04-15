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Федеральный бюджет в январе исполнен с дефицитом в 159.865 млрд руб. Об этом свидетельствует сообщение Минфина.
Объём доходов составил 1.556 трлн руб., расходов - 1.716 трлн руб.
Федеральная налоговая служба перечислила 987.773 млрд руб., Федеральная таможенная служба - 356.918 млрд руб., другие федеральные органы - 210.999 млрд руб.
"AK&M" от 12.02.2020