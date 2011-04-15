Участок железной дороги в Сочи защитят от оползней. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы России, которая провела проверку достоверности определения сметной стоимости укрепления земляного полотна на участке железной дороги Туапсе-Адлер.



По итогам рассмотрения представленных материалов выдано положительное заключение.



Работы по укреплению земляного полотна планируется выполнить на однопутном перегоне Водопадный-Лазаревская железнодорожной линии Туапсе-Адлер, расположенном в Лазаревском районе Сочи. Железная дорога проходит вдоль Черноморского побережья, по участку, характеризующемуся наличием оползневых процессов.



Для защиты и обеспечения устойчивости склона на участке железнодорожного полотна 1905 км ПК 7+80 - 1906 км ПК 1+50 перегона Водопадный-Лазаревская проектом, достоверность определения сметной стоимости реализации которого подтвердил Ростовский филиал Главгосэкспертизы России, предусматривается укрепление откосов склона анкерными сваями, устройство локального удерживающего сооружения, террас из панелей, водоотводных сооружений, а также переустройство путевых лотков. Протяжённость участка составляет 319.5 м.



Проектную документацию подготовило АО "Росжелдорпроект".





"AK&M" от 12.02.2020