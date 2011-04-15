Недельный средний чек россиян за неделю сократился на 2.3%

Недельный средний чек россиян за неделю, с 3 по 9 февраля 2020 года, сократился на 2.3% до 521 руб. Об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".



По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек также продемонстрировал снижение на 3%.



Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за последние 12 месяцев, то средний чек на прошлой неделе оказался ниже на 5.3%.



Одновременно увеличивается средняя частота походов в магазин - достигнуто максимальное значение за последние два года.





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