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|12/02/2020
19:05
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Недельный средний чек россиян за неделю сократился на 2.3%
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Недельный средний чек россиян за неделю, с 3 по 9 февраля 2020 года, сократился на 2.3% до 521 руб. Об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".
По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек также продемонстрировал снижение на 3%.
Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за последние 12 месяцев, то средний чек на прошлой неделе оказался ниже на 5.3%.
Одновременно увеличивается средняя частота походов в магазин - достигнуто максимальное значение за последние два года.
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