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12/02/2020
18:16

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг ОТП Банка

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 12 февраля 2020 года подтвердило кредитный рейтинг Акционерного общества "ОТП Банк" на уровне "А+"(RU), прогноз - "стабильный". Об этом говорится в сообщении агентства.

Подтверждение кредитного рейтинга Акционерного общества "ОТП Банк" (далее — ОТП Банк, банк) обусловлено улучшением позиции банка по фондированию, ухудшающейся позицией по капиталу и сохранением других факторов оценки его финансовой устойчивости. Рейтинг банка определяется умеренно высоким уровнем оценки собственной кредитоспособности (ОСК) ввиду адекватной позиции по достаточности капитала, удовлетворительной оценки риск-профиля и адекватной позиции по ликвидности и фондированию при адекватном бизнес-профиле. Поддержку кредитному рейтингу банка оказывает возможность получения экстраординарной помощи от материнского банка с относительно высоким уровнем кредитоспособности.

ОТП Банк — кредитная организация, занимающая 48-е место по величине активов и 37-е — по размеру собственного капитала среди банков РФ. Почти 100% акций банка прямо или через дочернюю структуру контролирует OTP Bank Plc (далее — OTP Bank) — головная компания OTP Group, крупного провайдера финансовых услуг, регионом деятельности которой являются страны Центральной, Южной и Восточной Европы.

"AK&M" от 12.02.2020
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