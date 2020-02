Рост добычи газа Газпром обеспечит за счёт разработки месторождений, К.Полоус

Стабильный рост добычи газа в долгосрочной перспективе Газпром в основном обеспечит за счёт разработки месторождений в новых центрах газодобычи - на полуострове Ямал и Востоке России. Об этом сообщил начальник Управления Кирил Полоус в рамках пятнадцатого ежегодного Дня инвестора Газпрома. Материал предоставлен пресс-службой компании.



С реализацией новых добычных проектов будет синхронизирован ввод транспортных мощностей. Запуск крупных газоперерабатывающих производств в Амурской и Ленинградской областях позволит диверсифицировать источники выручки и обеспечить монетизацию запасов многокомпонентного газа.



Приоритеты работы Газпрома на внутреннем рынке - обеспечение надёжного газоснабжения потребителей и развитие газификации. На основном экспортном рынке - в Европе - компания намерена укрепить лидирующие позиции за счёт использования гибких рыночных механизмов и увеличения поставок по высокотехнологичным газопроводам, эксплуатация которых характеризуется минимальным углеродным следом. Дополнительное снижение углеродного следа поставок будет в перспективе обеспечено за счёт использования метано-водородного топлива. Наращивание объёмов экспорта российского трубопроводного газа в Китай позволит Газпрому диверсифицировать направления сбыта продукции, а ввод новых мощностей по сжижению природного газа - расширить доступ к удалённым газовым рынкам.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Прибыль Газпрома за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 4% до 1.107 трлн руб. с 1.064 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.048 трлн руб. против 1.017 трлн руб. Прибыль от продаж составила 972.631 млрд руб. против 1.385 трлн руб. (-30%). Прибыль до налогообложения увеличилась на 6.35% до 1.399 трлн руб. с 1.316 трлн руб.



"AK&M" от 12.02.2020