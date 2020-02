Ввод "Силы Сибири" и "Турецкого потока" служит укреплению позиций Газпрома, Е.Бурмистрова

Ввод в эксплуатацию масштабных трубопроводных проектов "Сила Сибири" и "Турецкий поток" служит дальнейшему укреплению позиций Газпрома как крупнейшего мирового поставщика природного газа - самого экологичного из ископаемых источников энергии. Об этом в рамках пятнадцатого ежегодного Дня инвестора Газпрома заявила генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова, говорится в сообщении компании.



В Европе Газпром остаётся ведущим экспортёром. Несмотря на погодный фактор и рост поставок СПГ в европейские страны, по итогам 2019 года объём трубопроводного экспорта Газпрома в страны дальнего зарубежья (включая Китай) остался близким к рекордному уровню и составил 199.3 млрд куб. м. Доля поставок Газпрома в потреблении стран Европы и Турции, по предварительным данным, - 35.6%. Елена Бурмистрова рассказала об инструментах, с помощью которых компания отвечает на новые вызовы и тенденции глобального газового рынка. Среди них - развитие работы Электронной торговой платформы. С сентября 2018 года по настоящее время через ЭТП было реализовано более 16.5 млрд куб. м газа.



Отдельное внимание Е.Бурмистрова уделила вопросам ценообразования и экспортной контрактной модели. Контрактная модель Газпрома предполагает выгодные цены, надежные и гибкие условия поставок, что делает российский трубопроводный газ наиболее конкурентоспособным на рынке. Механизм ценообразования в экспортных контрактах компании эффективно адаптируется к изменениям на европейском рынке. Низкие производственные расходы, эффективные маршруты доставки газа и обширная ресурсная база Газпрома гарантируют рентабельность даже в периоды низких цен.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Прибыль Газпрома за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 4% до 1.107 трлн руб. с 1.064 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.048 трлн руб. против 1.017 трлн руб. Прибыль от продаж составила 972.631 млрд руб. против 1.385 трлн руб. (-30%). Прибыль до налогообложения увеличилась на 6.35% до 1.399 трлн руб. с 1.316 трлн руб.



"AK&M" от 12.02.2020