Инвесторы пересмотрели стоимость акций Газпрома, Ф.Садыгов

Российские и иностранные инвесторы фундаментально пересмотрели стоимость акций Газпрома. Об этом в рамках пятнадцатого ежегодного Дня инвестора Газпрома заявил заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Фамил Садыгов, говорится в материалах компании.



За год объём торгов ценными бумагами компании на Лондонской фондовой бирже вырос в 2.5 раза, на Московской Бирже - более чем в 3 раза. По итогам года цена акций Газпрома увеличилась на 87% в долларовом выражении, компания стала лидером российского фондового рынка по уровню капитализации. При этом Газпром видит серьёзный потенциал для дальнейшего роста стоимости своих ценных бумаг.



Одним из главных событий 2019 года стало принятие новой Дивидендной политики ПАО "Газпром". В соответствии с документом, размер дивидендов определяется, исходя из чистой прибыли Группы по международным стандартам финансовой отчётности, скорректированной на пять неденежных статей. Целевой уровень выплат - не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, финансирование дивидендов планируется обеспечивать, прежде всего, за счёт свободного денежного потока. Поэтому Газпром сосредоточит еще больше усилий на том, чтобы обеспечивать устойчивую генерацию положительного свободного денежного потока в среднесрочной и долгосрочной перспективе.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Прибыль Газпрома за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 4% до 1.107 трлн руб. с 1.064 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.048 трлн руб. против 1.017 трлн руб. Прибыль от продаж составила 972.631 млрд руб. против 1.385 трлн руб. (-30%). Прибыль до налогообложения увеличилась на 6.35% до 1.399 трлн руб. с 1.316 трлн руб.



"AK&M" от 12.02.2020