ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 13 февраля, в размере 63.0470 руб. против 63.9490 руб. на 12 февраля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



12.02.20 - 63.9490 руб.

11.02.20 - 63.7708 руб.

08.02.20 - 63.4720 руб.

07.02.20 - 62.7977 руб.

06.02.20 - 63.1742 руб.





































































































































































"AK&M" от 12.02.2020