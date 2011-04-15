Повтор! Инфляция за неделю, с 4 по 10 февраля, составила 0.1%, с начала года - 0.6%

Инфляция за неделю, с 4 по 10 февраля 2020 года, составила 0.1%, с начала года - 0.6%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



С 4 по 10 февраля цены выросли на: молоко стерилизованное - на 0.3%, на говядину, творог жирный, сыры сычужные, хлеб ржаной и макаронные изделия - на 0.2%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1.7%, в том числе на огурцы - 6%, помидоры - 3.3%, капусту белокочанную - 2%.



Снизились цены: на яйца куриные - на 1.5%, на пшено - на 0.7%, на мясо кур - на 0.5%. Свинина и рис шлифованный подешевели на 0.3%, баранина и сахар-песок - на 0.2%, сосиски, сардельки, рыба мороженая, масло сливочное и конфеты шоколадные - на 0.1%.



Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не изменились.





"AK&M" от 12.02.2020