ЗАО "Еланское" – Раскрытие в сети Интернет годового отчета



Раскрытие в сети Интернет годового отчета



Раскрытие в сети Интернет годового отчета



1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Еланское"



1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Еланское"

1.3. Место нахождения эмитента: 632163, Новосибирская обл., Усть-Таркский район, с.Еланка, ул.Мичурина, д.6а



1.4. ОГРН эмитента: 1025405018242

1.5. ИНН эмитента: 5416100082

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 26799-N



1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5416100082/



1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.02.2020





2. Содержание сообщения

2.1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: годовой отчет за 2018г.



2.2. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 13.02.2020





3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО "Еланское"

__________________ Осипенко А.В.

подпись Фамилия И.О.



3.2. Дата 12.02.2020г. М.П.



Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.



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