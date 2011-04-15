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13/02/2020
13:04

Совет директоров РусГидро одобрил переход на налоговый мониторинг в 2020 году

Совет директоров ПАО "РусГидро" 11 февраля 2020 года одобрил переход на налоговый мониторинг в 2020 году. Об этом говорится в сообщении компании.

Председателю правления - генеральному директору РусГидро Н.Шульгинову поручено рассмотреть вопрос о внедрении аналогичного механизма в дочерних обществах.

Участие компании в налоговом мониторинге - это подтверждение статуса ответственного налогоплательщика. Включение РусГидро в систему налогового мониторинга подтверждает высокую степень открытости компании для налоговых органов, прозрачность заключаемых сделок и готовность к конструктивному профессиональному диалогу с налоговыми органами. Группа "РусГидро" ежегодно осуществляет налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объёме более 80 млрд руб., половина из которых приходится на ПАО "РусГидро". Основная цель мониторинга - взаимодействие и информационный обмён, направленный на соблюдение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также повышение предсказуемости налогового регулирования и качества администрирования налогоплательщиков.

ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) - объединяет 90 объектов возобновляемой энергетики в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Также компания является собственником 90% акций ЗАО "Международная энергетическая корпорация". Общая установленная мощность активов компании - 39 ГВт. Электростанции группы "РусГидро" в первом полугодии 2018 года увеличили выработку электроэнергии на 6% до 67.371 млрд кВт ч по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Размер уставного капитала компании - 426.289 млрд руб. По состоянию на 30 сентября 2017 года РФ принадлежало 60.5602% акций РусГидро, НКО ЗАО "Национальный расчётный депозитарий" - 36.9963% акций.

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ за 9 месяцев 2019 года упала до 34.254 млрд руб. по сравнению с 37.513 млрд руб. годом ранее. Скорректированная на неденежные статьи чистая прибыль составила 33.8 млрд руб., показатель EBITDA - 58.8 млрд руб. Общая выручка составила 89.4 млрд руб.

"AK&M" от 13.02.2020
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