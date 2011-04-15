Ростелеком запустил "Виртуальный ЦОД" в Екатеринбурге

ПАО "Ростелеком" и его дочерняя компания "Ростелеком-ЦОД" запустили услугу "Виртуальный ЦОД" в Уральском федеральном округе на базе собственного регионального опорного центра обработки данных (ЦОД) в Екатеринбурге. Об этом говорится в сообщении компании.



Опорный ЦОД Екатеринбурга - узел регионального значения сети центров обработки данных, связанный каналами передачи данных сверхвысокой пропускной способности, запущен в эксплуатацию в ноябре 2019 года. Таким образом, услуга "Виртуальный ЦОД" теперь развернута в шести дата-центрах: М9, М10 и Курчатовский институт в Москве, ЦОД в Новосибирске, Адлере и Екатеринбурге.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.



Чистая прибыль Ростелекома по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 43% до 9.95 млрд руб. с 6.958 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 3% до 158.927 млрд руб. со 153.568 млрд руб., показатель OIBDA - на 13% до 53.543 млрд руб. с 47.534 млрд руб.



"AK&M" от 13.02.2020