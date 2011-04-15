В правила использования воздушного пространства РФ внесены изменения

На основании постановления Правительства РФ с 12 февраля 2020 года вступили в силу изменения в Федеральные правила использования воздушного пространства РФ. Об этом говорится в сообщении Росавиации.



В целом изменения, внесённые в Федеральные правила, предусматривают упрощение порядка использования воздушного пространства в случае выполнения визуальных полетов беспилотных воздушных судов (БВС) с максимальной взлётной массой до 30 кг, осуществляемых в пределах прямой видимости в светлое время суток на высотах менее 150 м от земной или водной поверхности в воздушном пространстве: вне диспетчерских зон аэродромов гражданской авиации, районов аэродромов (вертодромов) государственной и экспериментальной авиации, запретных зон, зон ограничения полётов, специальных зон, воздушного пространства над местами проведения публичных мероприятий, официальных спортивных соревнований, а также охранных мероприятий, проводимых в соответствии с Федеральным законом "О государственной охране"; на удалении не менее 5 км от контрольных точек неконтролируемых аэродромов и посадочных площадок.



Для выполнения вышеуказанных полётов БВС не требуется представление соответствующего плана полёта, получение разрешения на использование воздушного пространства, а также установление временных, местных режимов и кратковременных ограничений.



Кроме того, исключено требование о необходимости получения разрешения органов местного самоуправления на полеты БВС с максимальной взлетной массой менее 0.25 кг. над населёнными пунктами.



В остальном порядок использования воздушного пространства БВС не изменился.



"AK&M" от 13.02.2020