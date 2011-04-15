Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

13/02/2020
13:18

В правила использования воздушного пространства РФ внесены изменения

На основании постановления Правительства РФ с 12 февраля 2020 года вступили в силу изменения в Федеральные правила использования воздушного пространства РФ. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

В целом изменения, внесённые в Федеральные правила, предусматривают упрощение порядка использования воздушного пространства в случае выполнения визуальных полетов беспилотных воздушных судов (БВС) с максимальной взлётной массой до 30 кг, осуществляемых в пределах прямой видимости в светлое время суток на высотах менее 150 м от земной или водной поверхности в воздушном пространстве: вне диспетчерских зон аэродромов гражданской авиации, районов аэродромов (вертодромов) государственной и экспериментальной авиации, запретных зон, зон ограничения полётов, специальных зон, воздушного пространства над местами проведения публичных мероприятий, официальных спортивных соревнований, а также охранных мероприятий, проводимых в соответствии с Федеральным законом "О государственной охране"; на удалении не менее 5 км от контрольных точек неконтролируемых аэродромов и посадочных площадок.

Для выполнения вышеуказанных полётов БВС не требуется представление соответствующего плана полёта, получение разрешения на использование воздушного пространства, а также установление временных, местных режимов и кратковременных ограничений.

Кроме того, исключено требование о необходимости получения разрешения органов местного самоуправления на полеты БВС с максимальной взлетной массой менее 0.25 кг. над населёнными пунктами.

В остальном порядок использования воздушного пространства БВС не изменился.

"AK&M" от 13.02.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100