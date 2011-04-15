ЛУКОЙЛ и НОВАТЭК рассматривают партнёрство с "Газпром нефтью" на шельфе Сахалина. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.



"Газпром нефть" владеет месторождениями Нептун и Тритон с извлекаемыми запасами 70 млн т и 45 млн т нефти соответственно в Охотском море (проект "Сахалин").



Компании вели консультации, но перспектива партнёрства пока неясна.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ЛУКОЙЛа, по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла на 13.2% до 520.9 млрд руб. с 460.1 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации составила 5.929 трлн руб., что на 1.1% ниже по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - 5.993 трлн руб. Показатель EBITDA вырос на 14.5% и составил 958 млрд руб. против 836.5 млрд руб.



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м. За первое полугодие 2018 года НОВАТЭК увеличил добычу углеводородов на 2.4% до 264.3 млн баррелей нефтяного эквивалента по сравнению с годом ранее.



Прибыль акционеров НОВАТЭКа по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла в 7 раз до 820.93 млрд руб. со 121.062 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации выросла на 8% до 641.781 млрд руб. с 594.591 млрд руб.



Прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, увеличилась до 370 млрд руб., или в восемь раз в III квартале 2019 года. Показатели выручки от реализации и нормализованной EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий составили 189.2 млрд руб. и 104.5 млрд руб. соответственно, уменьшившись на 13.8% и 11.5%.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 7.1% до 320 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка выросла на 2.4%, составив 1.871 трлн руб. Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) увеличился на 0.2% до 615.5 млрд руб.



"AK&M" от 13.02.2020