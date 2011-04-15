"Магнит" откроет Цифровой офис в "Сколково"

"Магнит" и "Сколково" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении ритейлера.



Розничная сеть станет ключевым партнёром Фонда и откроет в "Сколково" Цифровой офис по направлениям ERP - товародвижение, финансы, HR, а также будет сотрудничать с Фондом в поиске и пилотировании инновационных решений для покупателей и бизнеса.



Открытие Цифрового офиса "Магнит" позволит сосредоточиться на расширении технологических компетенций розничной сети с помощью дополнительного привлечения высококвалифицированных специалистов из Москвы и регионов России для реализации ключевых проектов компании, а также за счёт активного участия в жизни IT-сообщества в "Сколково".



Розничная сеть совместно с другими крупными участниками экосистемы "Сколково" будет содействовать формированию законодательных инициатив для ритейла, внедрению новых технологий для покупателей и поставщиков.



Предполагается, что Цифровой офис "Магнита" откроется в апреле 2020 года, в нем будет работать около 170 специалистов. Деятельность офиса будет направлена на R&D (Research & Development), включая создание и развитие информационных систем розничной сети.



Соглашение о сотрудничестве также предусматривает запуск стратегической для компании программы, в рамках которой будут рассматриваться инновационные технологии и решения для цифровизации бизнеса, массово представленные в "Сколково" и на мировых рынках. Особое внимание будет уделяться работе с финансовым технологиям, сотрудничеству с ключевыми стартапами, индустриальными и технологическими партнёрами.



ПАО "Магнит" (Краснодар, ИНН 2309085638) является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через одноимённую сеть магазинов.



Чистая прибыль "Магнита" по МСФО за III квартал 2019 года сократилась на 57.3% до 3.3 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Чистая розничная выручка увеличилась на 9.1% и составила 333 млрд руб. Показатель EBITDA составил 19.8 млрд руб.



"AK&M" от 13.02.2020