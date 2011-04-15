Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Чистый убыток Airbus за 2019 год составил 1.362 млрд евро против прибыли 3.054 млрд евро годом ранее. Об этом говорится в сообщении компании.
Выручка увеличилась на 11% до 70.478 млрд евро с 63.707 млрд евро. Скорректированный показатель EBIT составил 6.946 млрд евро против 5.834 млрд евро годом ранее (+19%).
Airbus - единственный производитель в аэрокосмической отрасли, предлагающий как самолёты, так и вертолёты для деловой и частной авиации.
"AK&M" от 13.02.2020