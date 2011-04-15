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13/02/2020
13:50

Чистый убыток Airbus за 2019 год составил 1.362 млрд евро против прибыли 3.054 млрд евро годом ранее

Чистый убыток Airbus за 2019 год составил 1.362 млрд евро против прибыли 3.054 млрд евро годом ранее. Об этом говорится в сообщении компании.

Выручка увеличилась на 11% до 70.478 млрд евро с 63.707 млрд евро. Скорректированный показатель EBIT составил 6.946 млрд евро против 5.834 млрд евро годом ранее (+19%).

Airbus - единственный производитель в аэрокосмической отрасли, предлагающий как самолёты, так и вертолёты для деловой и частной авиации.

"AK&M" от 13.02.2020
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