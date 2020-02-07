ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 14 февраля в размере 63.6016 руб. против 63.0470 руб. на 13 февраля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



13.02.20 - 63.0470 руб.

12.02.20 - 63.9490 руб.

11.02.20 - 63.7708 руб.

08.02.20 - 63.4720 руб.

07.02.20 - 62.7977 руб.





































































































































































"AK&M" от 13.02.2020