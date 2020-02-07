ЦБ РФ установил официальный курс евро на 14 февраля в размере 69.1795 руб. против 68.7843 руб. на 13 февраля.





Курс евро за последние 5 дней:



13.02.20 - 68.7843 руб.

12.02.20 - 69.7684 руб.

11.02.20 - 69.8226 руб.

08.02.20 - 69.6288 руб.

07.02.20 - 69.0837 руб.































































































































































































































































































































"AK&M" от 13.02.2020