Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 14 февраля

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Банк России установил на 14 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 42.8039
1 Азербайджанский манат 37.4899
100 Армянских драмов 13.2849
1 Белорусский рубль 28.8954
1 Болгарский лев 35.3834
1 Бразильский реал 14.6013
100 Венгерских форинтов 20.3636
1000 Вон Республики Корея 53.8189
10 Гонконгских долларов 81.8669
10 Датских крон 92.6192
1 Доллар США 63.6016
1 Евро 69.1795
100 Индийских рупий 89.0417
100 Казахстанских тенге 16.8785
1 Канадский доллар 47.9903
100 Киргизских сомов 91.0191
10 Китайских юаней 91.1159
10 Молдавских леев 35.9331
1 Новый туркменский манат 18.1979
10 Норвежских крон 68.7117
1 Польский злотый 16.2556
1 Румынский лей 14.5143
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.1514
1 Сингапурский доллар 45.8192
10 Таджикских сомони 65.6025
1 Турецкая лира 10.5064
10000 Узбекских сумов 66.8365
10 Украинских гривен 25.8929
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.5485
10 Чешских крон 27.8088
10 Шведских крон 65.9405
1 Швейцарский франк 65.0989
10 Южноафриканских рэндов 42.5956
100 Японских иен 57.9487
"AK&M" от 13.02.2020