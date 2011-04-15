Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 14 февраля

Банк России установил на 14 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 42.8039

1 Азербайджанский манат 37.4899

100 Армянских драмов 13.2849

1 Белорусский рубль 28.8954

1 Болгарский лев 35.3834

1 Бразильский реал 14.6013

100 Венгерских форинтов 20.3636

1000 Вон Республики Корея 53.8189

10 Гонконгских долларов 81.8669

10 Датских крон 92.6192

1 Доллар США 63.6016

1 Евро 69.1795

100 Индийских рупий 89.0417

100 Казахстанских тенге 16.8785

1 Канадский доллар 47.9903

100 Киргизских сомов 91.0191

10 Китайских юаней 91.1159

10 Молдавских леев 35.9331

1 Новый туркменский манат 18.1979

10 Норвежских крон 68.7117

1 Польский злотый 16.2556

1 Румынский лей 14.5143

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.1514

1 Сингапурский доллар 45.8192

10 Таджикских сомони 65.6025

1 Турецкая лира 10.5064

10000 Узбекских сумов 66.8365

10 Украинских гривен 25.8929

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.5485

10 Чешских крон 27.8088

10 Шведских крон 65.9405

1 Швейцарский франк 65.0989

10 Южноафриканских рэндов 42.5956

100 Японских иен 57.9487

"AK&M" от 13.02.2020